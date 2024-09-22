В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей

По данным следствия, в селе проживала семья с четырьмя детьми: шести, 11, 12 и 13 лет. В субботу у всех ее членов появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 (15:00 мск) они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.