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В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после пельменей

КРАСНОЯРСК, 21 сен — РИА Новости. В Красноярском крае двое детей умерли от отравления после того, как съели курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине в селе Красная Сопка, сообщает местное управление СК России.

Источник: РИА Новости

По данным следствия, в селе проживала семья с четырьмя детьми: шести, 11, 12 и 13 лет. В субботу у всех ее членов появились признаки пищевого отравления. Около 11:00 (15:00 мск) они обратились в больницу с жалобами на тошноту и рвоту. После этого у шестилетней девочки и 13-летнего мальчика резко ухудшилось самочувствие, они скончались в больнице.

«Накануне вся семья употребляла в пищу курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о производстве, хранении, либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Родители и двое детей находятся в больнице в тяжелом состоянии.

СК