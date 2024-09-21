Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение

Сам Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы несколько человек задержала полиция. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится поблизости, эвакуировали студентов.