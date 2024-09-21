Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение

В видеообращении она назвала гибель охранника Wildberries Исламбека Эльмурзаева и заместителя командира батальона ОМОН «Ахмат-1» Адама Алмазова трагедией не только для их семей и компании, но и для себя лично.
«Они (Эльмурзаев и Алмазов. — “Газета.Ru”) были самыми настоящими героями. Они с голыми руками бросились под пули и ценой своей жизни защитили жизни сотни других людей и нашу компанию», — сказала Бакальчук.
Основательница Wildberries пообещала сделать все возможное, чтобы семьи погибших почувствовали, что о них заботятся, а также выразила родственникам соболезнования.
Wildberries три дня назад также сообщала, что окажет поддержку близким двух погибших охранников.
18 сентября основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что ее муж с вооруженными людьми пытался захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Вооруженные люди в масках также пришли в офис Wildberries на Динамо.
Сам Владислав Бакальчук утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду совершили нападение. В это же время у бизнес-центра, где находится офис Wildberries произошла перестрелка, пострадали пять человек. После стрельбы несколько человек задержала полиция. Из корпуса факультета журналистики МГУ, который находится поблизости, эвакуировали студентов.