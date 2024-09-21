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Над Белгородской областью сбили беспилотник

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили еще один украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать первого сентября текущего года около 18.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.