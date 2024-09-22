В Минусинске пассажир напал на таксиста и стал душить

Как сообщает Взгляд Инфо, инцидент, связанный с таксистом и пассажиром, привлек внимание молодого человека, который, к сожалению, недавно получил травму позвоночника. В автомобиле вместе с ним находились три девушки, две из которых были несовершеннолетними, поэтому никто не решился вмешаться в драку.
Ситуация произошла, когда машина, в которой они ехали, стояла на светофоре. Неподалеку другое такси неожиданно тронулось с места на красный свет, а потом остановилось.
Когда загорелся зеленый свет, мимо проезжающая машина обратила внимание на то, что в такси происходит сильная тряска. Молодой человек, увидев это, повернул голову и заметил, что водителя душат с заднего сидения. Он включил аварийную сигнализацию, вышел из автомобиля и начал снимать на телефон.
Нападавший, увидев свидетелей, сначала попытался скрыться, но затем вернулся за оставленным телефоном и вновь исчез до приезда полиции.
Парень утверждает, что позже на место происшествия приехали Росгвардия, полиция и скорая помощь.
В полиции сообщили, что таксист не стал писать заявление, так как не имеет претензий к пассажиру. В то же время нападающего все еще ищут, его личность пока не установлена.
Ранее сообщалось, что в Красноярске несколько человек напали на таксиста из-за абьюзивных отношений.