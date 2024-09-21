Начальник отдела центра «Лидер» МЧС погиб при разминировании в Курской области

При исполнении служебных обязанностей на территории Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщила пресс-служба МЧС России. ТАСС в ведомстве уточнили, что он погиб при разминировании. Ему было 46 лет, на его счету более 10 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов.