Начальник отдела центра «Лидер» МЧС погиб при разминировании в Курской области

Где именно проводилась операция, в которой погиб Вячеслав Цоффка, не сообщается. «В самом расцвете сил ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.
Согласно сообщению МЧС, Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за ее пределами. Он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.
Центр «Лидер», сотрудником которого он был, занимается проведением аварийно-спасательных работ особой сложности и обеспечивает оперативное реагирование при ЧС.