Олбани
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Начальник отдела центра «Лидер» МЧС погиб при разминировании в Курской области

При исполнении служебных обязанностей на территории Курской области погиб начальник пиротехнического отдела центра «Лидер» Вячеслав Цоффка, сообщила пресс-служба МЧС России. ТАСС в ведомстве уточнили, что он погиб при разминировании. Ему было 46 лет, на его счету более 10 тыс. обезвреженных взрывоопасных предметов.

Источник: РИА "Новости"

Где именно проводилась операция, в которой погиб Вячеслав Цоффка, не сообщается. «В самом расцвете сил ушел профессионал, всю жизнь посвятивший служению Родине и воспитанию молодого поколения, щедро передавая свой богатый и уникальный опыт», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Александра Куренкова.

Согласно сообщению МЧС, Вячеслав Цоффка неоднократно участвовал в гуманитарном разминировании на территории России и за ее пределами. Он был награжден орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

Центр «Лидер», сотрудником которого он был, занимается проведением аварийно-спасательных работ особой сложности и обеспечивает оперативное реагирование при ЧС.

МЧС