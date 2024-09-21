Подполье сообщило об ударе по технике ВСУ на подконтрольной Киеву части ДНР

«Прилет <…> по технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР. До десяти бандеровцев были загружены в скорые, не все в живом виде», — сказал он.