«Прилет <…> по технике, которую прятали на току, не пожалели пару ракет РСЗО. Пишут, что три единицы уничтожено, две гусеничной и одна похожая на БТР. До десяти бандеровцев были загружены в скорые, не все в живом виде», — сказал он.
По данным подполья, удары, в том числе с помощью ФАБов, также нанесли в направлении завода «Электросталь» в населенном пункте Курахово. Там в арматурном цеху украинские военные прятали часть техники.
«В центральном складе завода хранили БК (боекомплекты. — Прим. ред.), а, по слухам, в здании Главного управления проживали бандеровцы», — отметил Лебедев.
Кроме того, взрывы прогремели в направлении нефтебазы, находящейся на подконтрольной киевскому режиму территории ДНР. Как указал координатор, солдаты ВСУ собирали там небольшие емкости с горючим, а в расположенном рядом клубе «Ва-банк» отдыхал офицерский состав украинских военнослужащих.
Сейчас до 11 человек просят об эвакуации оттуда, добавил он.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре противника: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.