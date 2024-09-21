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Ехали на экскурсию: Что известно о ДТП с автобусом под Ростовом, в котором два человека погибли и шесть пострадали

В Ростовской области при столкновении автобуса и легковушки погибли два человека.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе Ростовской области произошло ДТП с погибшими. Авария случилась 21 сентября около 19:30.

По предварительной информации, водитель «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и не справился с управлениям. На всей скорости легковушка врезалась в пассажирский автобус «Мерседес». После столкновения транспортные средства загорелись.

Как рассказали в управлении ГАИ по региону, в результате ДТП погибли водитель легковушки и один пассажир микроавтобуса. С травмами различной степени тяжести шесть пассажиров были доставлены в больницу.

— В настоящее время устанавливается местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса.

По словам источника «КП-Ростов-на-Дону», автобус заказной он ехал по машруту Элиста — Ростов. Предположительно, его пассажиры ехали на экскурсию.

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту происшествия. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

— На место происшествия выехала прокурор Волгодонского района Инна Архипова, — говорится в сообщении.