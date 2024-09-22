В Ростовской области в результате ДТП с автобусом погибли два человека

«В 19:30 на 167-м км автодороги “Ростов-на-Дону — Волгодонск” водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2114, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с пассажирским микроавтобусом Mercedes под управлением водителя 1970 года рождения», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в результате столкновения произошло возгорание транспортных средств. В момент произошедшего в микроавтобусе находился 21 человек.
Ведомство отмечает, что в числе погибших водитель автомобиля ВАЗ-2114 и один пассажир микроавтобуса. Также шесть пассажиров были доставлены в медучреждение с травмами различной степени. Как уточняет ведомство, в настоящее время устанавливается местонахождение и статус еще одной пассажирки микроавтобуса.
По факту произошедшего проводится проверка. Полицейскими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбургской области автобус, перевозивший 15 детей, столкнулся с «КамАЗом» на трассе. Как отмечается, дети ехали на соревнования из Сорочинска в Оренбург. ДТП произошло во время движения, не доезжая до Новосергиевки, автобус столкнулся с грузовиком. Дети в ДТП не пострадали, водителя автобуса госпитализировали в медучреждение.