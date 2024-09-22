В Ростовской области в результате ДТП с автобусом погибли два человека

Ранее в этот день сообщалось, что в Оренбургской области автобус, перевозивший 15 детей, столкнулся с «КамАЗом» на трассе. Как отмечается, дети ехали на соревнования из Сорочинска в Оренбург. ДТП произошло во время движения, не доезжая до Новосергиевки, автобус столкнулся с грузовиком. Дети в ДТП не пострадали, водителя автобуса госпитализировали в медучреждение.