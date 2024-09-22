Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами дела для генерала Попова

Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляция фигуранта была отклонена. «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — говорится в документе. Военный суд ограничил генерала в сроках ознакомления с делом до 3 сентября.