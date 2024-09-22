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Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами дела для генерала Попова

Суд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами уголовного дела для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и подлоге. Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Решением 2-го Западного окружного военного суда апелляция фигуранта была отклонена. «Постановление 235-го гарнизонного военного суда оставить без изменений, апелляционную жалобу Попова — без удостоверения», — говорится в документе. Военный суд ограничил генерала в сроках ознакомления с делом до 3 сентября.

10 сентября сообщалось, что уголовное дело бывшего командующего 58-й армией находится в военной прокуратуре, обвинительное заключение по нему еще не утверждено.

Также стало известно, что следователь отказался допрашивать сослуживцев генерала в качестве свидетелей защиты по его уголовному делу.