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Водителю, погибшему в ДТП с пассажирским автобусом под Волгодонском, было 19 лет

Водителю «ВАЗа», разбившемуся в аварии под Волгодонском, было 19 лет.

Источник: Комсомольская правда

Водителю, погибшему в ДТП с пассажирским автобусом под Волгодонском, было 19 лет. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 21 сентября в Волгодонском районе около 19:30.

Напомним, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и не справился с управлением. На всей скорости он влетел в движущийся пассажирский автобус. В результате столкновения, транспортные средства начали гореть.

В аварии погибли два человека. Еще шестеро пострадали и были доставлены в больницу.