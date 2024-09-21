Водителю, погибшему в ДТП с пассажирским автобусом под Волгодонском, было 19 лет. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Авария произошла 21 сентября в Волгодонском районе около 19:30.
Напомним, что водитель легковушки выехал на встречную полосу и не справился с управлением. На всей скорости он влетел в движущийся пассажирский автобус. В результате столкновения, транспортные средства начали гореть.
В аварии погибли два человека. Еще шестеро пострадали и были доставлены в больницу.