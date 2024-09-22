ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области

«ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении.