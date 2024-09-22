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ВСУ нанесли удар по трем населенным пунктам в Белгородской области

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. ВСУ нанесли удар еще по трем населенным пунктам Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Источник: © РИА Новости

«ВСУ нанесли удар ещё по трём населённым пунктам нашей области. По предварительной информации, во всех случаях обошлось без пострадавших. В Белгородском районе в селе Николаевка в результате сброса взрывного устройства с БПЛА загорелся припаркованный легковой автомобиль. Пожарными расчётами возгорание оперативно ликвидировано», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что в селе Ясные Зори после прилёта боеприпаса загорелась кровля частного дома, сотрудники МЧС потушили пожар. В городе Шебекино в результате атаки FPV-дрона повреждена кровля МКД, добавил он.