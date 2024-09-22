Что произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября 2024: последние новости

Арт-Встреча пройдет в Доме кино в 13:50. Покажут фильм «Чыскыырай», а после можно будет побеседовать с якутской певицей, актрисой тетра и кино Валентиной Романовой. В 2021 году она получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Пугало».