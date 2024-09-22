Что произошло в Иркутске в ночь на 22 сентября 2024: последние новости

Водитель троллейбуса врезалась в машину «Мазда» в Братске.
34-летняя женщина-водитель выбрала неправильный скоростной режим и врезалась в автомобиль, который стоял на светофоре. В это время в троллейбусе находилось шесть человек, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку.
В Иркутске 22 сентября состоится творческая встреча с актрисой фильма «Пугало».
Арт-Встреча пройдет в Доме кино в 13:50. Покажут фильм «Чыскыырай», а после можно будет побеседовать с якутской певицей, актрисой тетра и кино Валентиной Романовой. В 2021 году она получила приз за лучшую женскую роль в фильме «Пугало».
Более двух тысяч человек пробежали в Иркутске «Кросс Нации».
В Приангарье ежегодно проходит всероссийский день бега, в 2024 участие приняли более 15 тысяч человек. В областном центре на забег пришло 2620 спортсменов и любителей. Все они преодолели указанную дистанцию. Победителям вручили кубки и дипломы.