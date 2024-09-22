Алаудинов заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться в Курской области

Алаудинов уточнил, что ВСУ совершили неудачную попытку прорваться у Плехова в Курской области на танке и боевой бронированной машине (ББМ).
«В общей сложности там работа шла сегодня весь день по выбиванию противника, который пытался пробиться на один из наших опорных пунктов, но в общей сложности на нашем направлении у нас было все подконтрольно», — отметил он.
Глава «Ахмата» добавил, что на курском направлении российские военные продвинулись вперед. При этом военные ВСУ весь день несли потери и не добились результатов.
Ранее Алаудинов заявил о больших потерях ВСУ в Курской области. Он добавил, что украинские военные пытаются контратаковать на других участках, где идет продвижение российских сил.