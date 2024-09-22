«Хезболла» нанесла ракетный удар по Израилю

Обломки одной из перехваченных ракет упали в районе Назарета, сообщила The Times of Israel. Газета со ссылкой на медиков пишет, что один мужчина в возрасте 60 лет был легко ранен осколками после перехвата. При этом атаку издание называет «самым масштабным ракетным обстрелом Израиля со стороны “Хезболлы” с начала войны в октябре» 2023-го.