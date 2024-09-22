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В Ростовской области сбили беспилотник, пострадавших и разрушений нет

Губернатор Ростовской области: в Миллеровском районе сбили БПЛА.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Беспилотник сбит в Миллеровском районе Ростовской области, из-за падения обломков загорелась сухая растительность, пострадавших и разрушений, предварительно, нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Василий Голубев.

«Около 02.00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность. К месту ландшафтного пожара выехали дежурно-спасательные подразделения. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — говорится в сообщении.