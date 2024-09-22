Губернатор Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в Ростовской области

Ранним утром 21 сентября сообщалось, что в городе Тихорецке Краснодарского края зафиксирована атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Вениамин Кондратьев указал, что два украинских беспилотника были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Падение обломков одного из этих дронов вызвало возгорание, которое перешло на взрывоопасные предметы, и они начали детонировать.