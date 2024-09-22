Губернатор Голубев сообщил о сбитом беспилотнике в Ростовской области

«Около 02:00 в Миллеровском районе сбит БПЛА. Из-за падения обломков в поле загорелась сухая растительность», ― написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, к месту происшествия выехали дежурно-спасательные подразделения.
Согласно предварительным данным, разрушений и пострадавших нет.
Ранним утром 21 сентября сообщалось, что в городе Тихорецке Краснодарского края зафиксирована атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор Вениамин Кондратьев указал, что два украинских беспилотника были подавлены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Падение обломков одного из этих дронов вызвало возгорание, которое перешло на взрывоопасные предметы, и они начали детонировать.
Позже глава региона сообщил, что локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Тихорецком районе. По словам губернатора, населению на данный момент ничего не угрожает, однако требуется время для проведения полной проверки территории.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.