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Телефон исчез в гостях у знакомого: мужчина украл мобильник и загремел в полицию

Мужчина попал за решетку за кражу телефона у знакомого в Хабаровском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона стоимостью более 12 тысяч рублей. 28-летний житель села Лесное сообщил о пропаже гаджета после визита к знакомым в селе Калинка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего местного жителя, который присвоил оставленный на столе телефон после конфликта с потерпевшим.

«Мужчина не собирался возвращать устройство, но его удалось изъять и передать законному владельцу», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.

Против задержанного заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, в настоящее время он взят под стражу.