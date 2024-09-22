Телефон исчез в гостях у знакомого: мужчина украл мобильник и загремел в полицию

В Хабаровском районе полицейские задержали подозреваемого в краже телефона стоимостью более 12 тысяч рублей. 28-летний житель села Лесное сообщил о пропаже гаджета после визита к знакомым в селе Калинка. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Сотрудники уголовного розыска задержали 31-летнего местного жителя, который присвоил оставленный на столе телефон после конфликта с потерпевшим.
«Мужчина не собирался возвращать устройство, но его удалось изъять и передать законному владельцу», — рассказали в ОМВД России по Хабаровскому району.
Против задержанного заведено уголовное дело по статье УК РФ «Кража». Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, в настоящее время он взят под стражу.