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Картаполов заявил, что в осенний призыв будут рассылать два вида повесток

Источник: Российская газета

Этой осенью призывникам могут приходить как бумажные, так и электронные повестки. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он объяснил, что реестр воинского учета пока еще тестируется, и специалистам необходимо отрабатывать механизм прохождения документов.

По словам парламентария, сейчас идет «нормальный подготовительный процесс».

Напомним, что осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.

Как накануне заявил Картаполов, в этом году она пройдет по старым правилам.