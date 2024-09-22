Картаполов заявил, что в осенний призыв будут рассылать два вида повесток

Этой осенью призывникам могут приходить как бумажные, так и электронные повестки. Об этом заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Он объяснил, что реестр воинского учета пока еще тестируется, и специалистам необходимо отрабатывать механизм прохождения документов.
По словам парламентария, сейчас идет «нормальный подготовительный процесс».
Напомним, что осенняя призывная кампания традиционно проводится с 1 октября по 31 декабря.
Как накануне заявил Картаполов, в этом году она пройдет по старым правилам.