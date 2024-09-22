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Вооруженные израильские военные проникли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле

Вооруженные военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) проникли в офис палестинского филиала катарского телеканала Al Jazeera в Рамалле на Западном берегу реки Иордан. Об этом представители телеканала 22 сентября сообщили в Telegram.

«Израильские оккупационные силы конфискуют документы и оборудование в офисе канала Al Jazeera в Рамалле», ― гласит публикация.

По словам корреспондента телеканала, израильские военные потребовали закрыть телеканал на 45 дней, а всех журналистов покинуть здание.

Как отметила журналист, аналогичный эпизод с участием израильских военных произошел в Восточном Иерусалиме, где 45-дневный запрет на работу офиса телеканала Al Jazeera продлевается в течение нескольких месяцев.

В мае текущего года правительство Израиля единогласно приняло решение приостановить деятельность Al Jazeera на территории страны. Кабмин объяснил это тем, что телеканал является хорошо отлаженной машиной для провокаций и наносит ущерб безопасности государства.

В телекомпании прокомментировали решение правительства еврейского государства и назвали его «преступным деянием». В Al Jazeera заявили, что шаги Израиля нарушают право человека на доступ к информации.

В начале апреля израильский парламент принял временный закон, дающий правительству полномочия временно ограничивать работу иностранных СМИ в случае признания угрозы с их стороны для нацбезопасности. Указы о приостановке работы Al Jazeera были подписаны в рамках его реализации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.