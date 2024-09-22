Вооруженные израильские военные проникли в офис телеканала Al Jazeera в Рамалле

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Тель-Авив начал наносить ответные удары по целям в анклаве.