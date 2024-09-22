Следователь лишил прогулок генерал-майора Попова

Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат Сергей Буйновский считает, что следствие необоснованно отказало в удовлетворении ходатайства защиты о допросе в ходе расследования дела его ключевых свидетелей, которые, по мнению Буйновского, могли бы подтвердить невиновность Попова. Защита настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании, так как причастность Попова к мошенничеству, по мнению адвокатов, не доказана.