Следователь лишил прогулок генерал-майора Попова

«Следователь лишил меня прогулок, хотя, это все мелочи жизни», — сказал он.
Ранее военный суд ограничил генерал-майора Попова в сроках ознакомления с делом до 3 сентября. Адвокат Сергей Буйновский считает, что следствие необоснованно отказало в удовлетворении ходатайства защиты о допросе в ходе расследования дела его ключевых свидетелей, которые, по мнению Буйновского, могли бы подтвердить невиновность Попова. Защита настаивает на прекращении дела либо на дополнительном расследовании, так как причастность Попова к мошенничеству, по мнению адвокатов, не доказана.
Вместе с тем Главное военное следственное управление СК России завершило расследование дела в отношении Попова и передало его в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Таким образом, в ближайшее время материалы уголовного дела после утверждения будут переданы в военный суд для рассмотрения по существу.
Попову вменяются особо крупное мошенничество группой лиц по предварительному сговору (ст. 159 УК РФ) и служебный подлог (ст. 292 УК РФ). Вину он категорически отвергает.
Подробности дела
Иван Попов был арестован 17 мая, 15 июля военный суд удовлетворил ходатайство следствия и перевел его под домашний арест. По версии следствия, он причастен к хищению в 2023 году более 1 700 тонн изделий металлопроката, закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи. По данным следствия, он действовал в составе организованной группы вместе с генерал-лейтенантом Олегом Цоковым и предпринимателем Моисеевым.
Цоков погиб в зоне специальной военной операции летом 2023 года и посмертно был удостоен звания Героя России. Его дело прекращено посмертно. Моисеев содержался в СИЗО, суд также изменил ему меру пресечения на домашний арест. Бизнесмен дал признательные показания в рамках расследования дела.