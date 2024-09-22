Житель Ольхонского района погиб на СВО

В сентябре 2022 года Леонид Нохоев был мобилизован. В марте 2024-го подписал контракт с минобороны, воевал в составе мотострелковго подразделения. В апреле он погиб в бою в районе села Клещеевка. У Леонида Нохоева остались дочь и внучка. В субботу 21 сентября прошёл траурный митинг в райцентре Еланцы, а 22-го числа — состоится прощание с военнослужащим на малой родине, в селе Онгурен. Ранее в Иркутской области приняли закон, который распространяет льготы, положенные участникам СВО, на бойцов частных военных компаний.