Су-34 ВКС РФ поразил личный состав и технику ВСУ в курском приграничье

По данным ведомства, летчики нанесли удар по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Благодаря им можно наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения. После того, как от разведки было получено подтверждение об уничтожении целей, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.