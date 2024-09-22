Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ

«Находиться на огневой “Тюльпан” может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери. Несмотря на особую мощность миномета, максимальная дальность стрельбы — до 20 км. Обычно работают ближе. Поэтому чтобы поражать объекты в тылу противника, нужно подобраться почти на передок», — говорится в сообщении.