Минобороны сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ

«Находиться на огневой “Тюльпан” может всего несколько минут. Критически близкое расстояние к линии боевого соприкосновения. Точным беглым огнем дивизиона опорные пункты ВСУ были уничтожены, а противник понес значительные потери. Несмотря на особую мощность миномета, максимальная дальность стрельбы — до 20 км. Обычно работают ближе. Поэтому чтобы поражать объекты в тылу противника, нужно подобраться почти на передок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что координаты целей были переданы разведкой, а операторы беспилотников обозначили минометчикам безопасный маршрут.
«Мы стараемся делать свою работу качественно, быстро. Главное, чтобы мы помогли своим товарищам, которые находятся на переднем крае, продвинуться. Бьем по вражеским позициям. В основном — по боевым укрепрайонам. Расчет должен работать как единое целое и должен быть сплоченным, как братья, как семья», — рассказал номер расчета с позывным Альбом.