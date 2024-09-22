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Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Подразделения беспилотной авиации «Южной» группировки войск уничтожили укрытие ВСУ с живой силой на донецком направлении, применив БПЛА со сбросами гранат, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Профессионально управляя квадрокоптером, оператор подлетел к цели и осуществил сброс ВОГов (выстрел осколочный гранатометный — ред.) по укрытию украинских националистов, уничтожив отделения ВСУ на донецком направлении», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — укрытие с живой силой противника.

Подразделения БПЛА «Южной» группировки войск на данном участке СВО ежедневно уничтожают десятки украинских боевиков и различную технику ВСУ. Боевая работа ведется как днем, так и ночью при помощи тепловизионной аппаратуры, установленной на квадрокоптерах.