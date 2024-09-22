Российские беспилотники уничтожили укрытие ВСУ на Донецком направлении

Там уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными боеприпасами БПЛА преодолел линию боевого соприкосновения. Оператор беспилотника приступил к разведке целей и определил приоритетную для уничтожения — укрытие с живой силой противника.