Съехал с дороги и перевернулся. Девять человек пострадали в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Бурятии

— По предварительным данным на автомобильной дороге А333 «Култук-Монды» вблизи улуса Охор-Шибирь водитель автобуса марки «Газель Некст» не справился с управлением и съехал с дороги с опрокидыванием транспортного средства, — рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.