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Съехал с дороги и перевернулся. Девять человек пострадали в крупном ДТП с пассажирским автобусом в Бурятии

Автобус с пассажирами из Иркутска попал в ДТП в Тункинском районе Бурятии.

Источник: Комсомольская правда

21 сентября в Тункинском районе Бурятии произошло ДТП с пассажирским автобусом, следовавшим по маршруту «Иркутск-Аршан-Кырен».

— По предварительным данным на автомобильной дороге А333 «Култук-Монды» вблизи улуса Охор-Шибирь водитель автобуса марки «Газель Некст» не справился с управлением и съехал с дороги с опрокидыванием транспортного средства, — рассказали в прокуратуре Республики Бурятия.

Всего в салоне находилось 12 пассажиров. Девяти из них потребовалась медицинская помощь. Их доставили в Тункинскую центральную районную больницу. О состоянии пострадавших рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Всего в салоне находилось 12 пассажиров. Фото:
Республики Бурятия

— Трое госпитализированы: один пациент наблюдается в палате интенсивной терапии, двое — в отделении. Шесть человек после осмотра отпущены домой, на амбулаторное наблюдение, — говорится в сообщении.

По факту случившегося прокуратура Тункинского района организовала проверку. Следователи дадут оценку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения, соблюдению закона об организации пассажирских перевозок.