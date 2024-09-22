Жительница Приморья потеряла около двух млн рублей из-за «игр на бирже»

В Приморье жительница Пожарского округа стала жертвой мошенников и лишилась двух миллионов рублей, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.
В ОМВД России «Пожарский» поступила жалоба от 59-летней жительницы Лучегорска. По её словам, неизвестные лица обманным путем завладели её денежными средствами на сумму около двух миллионов рублей.
Установлено, что инцидент произошел после того, как женщина, играя в телефоне, наткнулась на рекламу одной из бирж и решила попробовать заработать деньги. Перейдя по рекламной ссылке, она заполнила анкету, после чего ей позвонили якобы сотрудники брокерской конторы. Следуя их указаниям, в течение месяца она перечисляла деньги на указанные счета.
Злоумышленники убедили потерпевшую, что она выиграла крупную сумму денег, для обналичивания которой необходимо доверительное лицо. Женщина использовала данные своего мужа для перевода выигрыша через мобильный банк. Однако, после рассказа о «выигрыше» супругу, он пояснил жене, что она стала жертвой мошенников.
Следственным отделом ОМВД России «Пожарский» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере согласно ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.
Напомним, житель Дальнереченска потерял около двух миллионов рублей, поддавшись на уговоры мошенников. «Биржевые аналитики» обещали мужчине помощь с выгодным инвестированием средств с высоким доходом. Мужчина 1979 года рождения внес на счет 600 тысяч рублей через рекомендованное злоумышленниками приложение. С них он якобы получил «доход» — 30 тысяч рублей. В течение месяца потерпевший внес на счет еще более 1,2 млн рублей под влиянием собственного азарта. А мошенники после этого перестали выходить на связь.