Жительница Приморья потеряла около двух млн рублей из-за «игр на бирже»

Напомним, житель Дальнереченска потерял около двух миллионов рублей, поддавшись на уговоры мошенников. «Биржевые аналитики» обещали мужчине помощь с выгодным инвестированием средств с высоким доходом. Мужчина 1979 года рождения внес на счет 600 тысяч рублей через рекомендованное злоумышленниками приложение. С них он якобы получил «доход» — 30 тысяч рублей. В течение месяца потерпевший внес на счет еще более 1,2 млн рублей под влиянием собственного азарта. А мошенники после этого перестали выходить на связь.