СМИ: со стороны Ливана по Израилю нанесли второй ракетный удар

Ранее шиитское движение «Хезболлах» сообщило о нанесении ракетного удара по авиабазе ВВС Израиля Рамат-Давид. Отмечалось, что в общей сложности в направлении Изреельской долины было запущено около 10 снарядов, но большая их часть была перехвачена силами ПВО израильской армии.