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Родители фигуранта дела «Крокуса» полгода не могут с ним встретиться

РУДАКИ (Таджикистан), 22 сен — РИА Новости. Родители фигуранта дела о теракте в «Крокус сити холле» Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться, сообщила РИА Новости его мать Гулракат Мирзоева.

Источник: YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — сказала она.

Со своей стороны, отец Мирзоева Барот сообщил, что несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где и как можно узнать о сыне, но ответа не получил.

Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.

В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в «Крокусе». Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. «Крокус сити холл» полностью сгорел.

Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.

Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.