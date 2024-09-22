Родители фигуранта дела «Крокуса» полгода не могут с ним встретиться

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», — сказала она.
Со своей стороны, отец Мирзоева Барот сообщил, что несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где и как можно узнать о сыне, но ответа не получил.
Мирзоев — уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
В воскресенье исполняется ровно полгода со дня трагедии в «Крокусе». Террористический акт в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек. «Крокус сити холл» полностью сгорел.
Президент России Владимир Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
По данному делу в Москве были арестованы 12 человек. Четырем предполагаемым исполнителям изначально было предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), а остальным — в пособничестве в совершении этого преступления.
Сейчас, помимо статьи УК о терроризме, исполнителям также вменяется участие в террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности и незаконный оборот оружия в составе организованной группы.