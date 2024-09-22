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52-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Черемховском районе

В Черемховском районе произошло ДТП, в результате которого погиб мужчина.

Источник: Комсомольская правда

Смертельное ДТП произошло в ночь на 22 сентября на 35 километере автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» вблизи деревни Бажей Черемховского района. Погиб 52-летний водитель автомобиля «Toyota Hiace». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.

— По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — говорится в сообщении.

От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту проводится всесторонняя проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.