52-летний водитель иномарки погиб в ДТП в Черемховском районе

Смертельное ДТП произошло в ночь на 22 сентября на 35 километере автодороги «Черемхово-Голуметь-Онот» вблизи деревни Бажей Черемховского района. Погиб 52-летний водитель автомобиля «Toyota Hiace». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Иркутской области.
— По предварительным данным, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, совершил съезд автомобиля с проезжей части дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, — говорится в сообщении.
От полученных травм мужчина скончался на месте. По данному факту проводится всесторонняя проверка, устанавливаются причины и условия произошедшего.