В Омске в Таврическом районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком

Вчера, около 15:40 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в Таврическом районе. Предварительные данные указывают, что 40-летняя женщина, управляющая автомобилем «Хендай Солярис», на 37 километре автодороги Омск-Русская Поляна допустила столкновение с грузовиком «ГАЗель», выехав на полосу встречного движения во время обгона. После столкновения легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. В результате аварии водитель и четыре пассажира: мальчик 2017 года рождения, девочка 2018 года рождения, девушка 2012 года рождения и женщина 1971 года рождения — были доставлены в медицинское учреждение. В настоящее время проводится проверка выясняющая все обстоятельства происшествия.