За запуск квадрокоптера без разрешения оштрафовали МУП «БТИ г. Иркутска»

Запуск проводился в июне 2024 года сотрудником МУП «БТИ» в рабочем посёлке Култук Слюдянского района. Квадрокоптер запускали два раза.
Предприятие привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности владельца квадрокоптера, который запускал лётное средство без планов полёта и уведомления органа управления полётами. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Запуск проводился в июне 2024 года сотрудником МУП «БТИ» в рабочем посёлке Култук Слюдянского района. Квадрокоптер запускали два раза.
Предприятие привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 300 тысяч рублей.