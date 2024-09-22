За запуск квадрокоптера без разрешения оштрафовали МУП «БТИ г. Иркутска»

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности владельца квадрокоптера, который запускал лётное средство без планов полёта и уведомления органа управления полётами. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.