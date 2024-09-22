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За запуск квадрокоптера без разрешения оштрафовали МУП «БТИ г. Иркутска»

Байкало-Ангарская транспортная прокуратура привлекла к административной ответственности владельца квадрокоптера, который запускал лётное средство без планов полёта и уведомления органа управления полётами. Об этом сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Запуск проводился в июне 2024 года сотрудником МУП «БТИ» в рабочем посёлке Култук Слюдянского района. Квадрокоптер запускали два раза.

Предприятие привлекли к административной ответственности — оштрафовали на 300 тысяч рублей.

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