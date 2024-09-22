ЦАХАЛ сообщил, что утром по Израилю из Ливана было запущено более 100 ракет

«Вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 06:24 и 06:32, а также 06:52 и 07:00, было зафиксировано проникновение на израильскую территорию со стороны Ливана около 85 снарядов», — указывается в сообщении. Часть из них была перехвачена.