Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.