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Минобороны заявило о сбитии 15 беспилотников за ночь

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили за прошедшую ночь 15 украинских беспилотников над пятью областями России, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено пятнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть беспилотников сбиты над акваторией Азовского моря, четыре над Ростовской областью, два над Курской, по одному дрону уничтожено над Астраханской, Белгородской и Воронежской областями.