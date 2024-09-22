Полковник Ходаренок: нужно выделить беспилотники в отдельный род войск ВС РФ

Нельзя не упомянуть и некоторые, на первый взгляд, незначительные вопросы. К примеру, в настоящее время в дивизиях есть роты БЛА. Это несколько напоминает использование бронетанковых войск Франции в 1940 году. Танков у французов было в те времена гораздо больше, чем у немцев, но они были равномерно распределены по общевойсковым соединениям и в результате нигде, ни в одном месте французам не удалось создать решающего перевеса над противником. То есть нарушался важнейший принцип боевого применения войск (сил) — массирование. Будет род войск, будет решена и эта проблема.