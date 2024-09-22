У 43-летней пострадавшей диагностированы ожоги 2 степени головы, рук и тела на 50%. Женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние 44-летнего мужчины удовлетворительное: ожоги кистей и рук.
Житель Башкирии случайно облил жену бензином, из-за чего она загорелась
В Уфимском районе Башкирии местный житель решил разжечь печь в бане бензином. Это привело к ЧП, рассказали в региональном МЧС. В какой-то момент пятилитровый бутыль с бензином вспыхнул в руках у мужчины. Он отбросил его за спину, но случайно облил бензином супругу, которая в этот момент заходила в баню.