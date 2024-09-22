Житель Башкирии случайно облил жену бензином, из-за чего она загорелась

В Уфимском районе Башкирии местный житель решил разжечь печь в бане бензином. Это привело к ЧП, рассказали в региональном МЧС. В какой-то момент пятилитровый бутыль с бензином вспыхнул в руках у мужчины. Он отбросил его за спину, но случайно облил бензином супругу, которая в этот момент заходила в баню.