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Житель Башкирии случайно облил жену бензином, из-за чего она загорелась

В Уфимском районе Башкирии местный житель решил разжечь печь в бане бензином. Это привело к ЧП, рассказали в региональном МЧС. В какой-то момент пятилитровый бутыль с бензином вспыхнул в руках у мужчины. Он отбросил его за спину, но случайно облил бензином супругу, которая в этот момент заходила в баню.

У 43-летней пострадавшей диагностированы ожоги 2 степени головы, рук и тела на 50%. Женщина в реанимации в тяжелом состоянии. Состояние 44-летнего мужчины удовлетворительное: ожоги кистей и рук.

МЧС
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