«Чертил вертолет на табуретке»: история Николая Камова, легендарного авиаконструктора из Иркутска

Фильмом «Я придумал вертолет» Иркутск отметил 122-летие Николая Камова — гениального авиаконструктора, родившегося в нашем городе 14 сентября 1902 года. Он с детства мечтал быть врачом, пока не увидел аэроплан. С тех пор заболел небом. В итоге связал свою жизнь с конструированием воздушных машин. И даже изобрел само слово «вертолет». В честь юбилея расскажем об интересных фактах биографии Камова и, конечно, заглянем на кинопремьеру.
Бежал за самолетом.
«Смотри, самолет!» — мальчишки и сегодня восхищаются железными птицами в небе. Можно представить, какое впечатление чудо-техника произвела на юного Камова в начале прошлого века, когда такое было в диковинку не только в Иркутске, но во всем мире. Говорят, что он бежал за летающей машиной до самой Ангары, где на льду была организована стоянка. Там попросил пилота показать ему, как все устроено, и узнал, что мотор французский — в России тогда таких не делали. Возможно, именно в тот момент Николай Камов и решил пойти в авиацию.
Особой надежды самому сесть за штурвал он не питал — из-за родовой травмы плохо работала правая рука. Когда это обстоятельство поставило крест и на желании быть хирургом, Камов увлекся неврологией. Серьезно решив быть врачом, читал медицинские книги и даже ставил химические опыты. Однако в медицинский так и не пошел. Зато, окончив с золотой медалью коммерческое училище в Иркутске, поступил на механический факультет Томского технологического института, став его самым юным студентом.
Надо сказать, что учеба давалась ему легко. А вот происходящее вокруг мало располагало к получению знаний: белочешский мятеж, Гражданская война, неоднократная смена власти, чужой город, бытовые проблемы. Но студент Камов оказался юношей способным и целеустремленным, уверенно шел к получению диплома. Когда в институте организовали авиакружок, записался одним из первых, стал самостоятельно изучать аэродинамику и авиационное материаловедение. Когда в 1923-м блестяще защитил выпускную работу, профессор сказал, что сочетание ясного ума и золотых рук его ученика дает основание предполагать, что со временем он станет крупным инженером. Как в воду глядел!
Вертолет — как мотоцикл с сиденьем.
Сборщик двигателей, слесарь, механик — поступив на работу на завод Юнкерса в Москве, Николай Камов вовсе не рвался сразу в руководители. Согласно историческим данным, прошел всю технологическую цепочку создания летательных аппаратов. Был на хорошем счету, но однажды его уволили — когда стало известно, что он прекрасно говорит по-немецки. А значит, может узнать секреты. Без дела Камов не остался — тут же нашлась другая работа в авиамастерских, потом в конструкторском бюро.
Инженера интересовали не только самолеты. Во второй половине 1920-х годов в мире появился принципиально новый летательный аппарат, получивший название «геликоптер, или кружащийся винт». Камов придумал русское слово — вертолет. 95 лет назад оно впервые появилось в официальных документах — в 1929 году. По воспоминаниям дочери конструктора Татьяны, четко это слово вошло в употребление, когда ее отец в 1943 году, после возвращения из эвакуации, сделал вертолет Ка-8.
— Помню, как он чертил новый интересный аппарат, который назвал вертолетом, — вспоминала Татьяна Камова. — Причем чертил на табуретке, ставил на нее доску и подпирал книгами. Вот таким образом и чертил Ка-8. По виду это был мотоцикл с сиденьем, который поднимается в воздух и летит.
В работе Камов часто пересекался со своим земляком — еще одним авиаконструктором Михаилом Милем. Так, в 1939 году, когда было принято решение о строительстве завода по производству автожиров, заместителем директора был назначен Миль, а собственно директором — Камов. Два соседа по иркутским улицам выбрали один путь в техническом искусстве, и оба преуспели. А выиграла от этого вся страна.
Опередил время на полвека.
Вертолеты в макетах, на чертежах, фотографиях. Этим заполнен кабинет Николая Камова в его московской квартире на Тверской. Он сохранился практически в первозданном виде.
— Моя ныне покойная мама очень тщательно и трепетно относилась к наследию дедушки и старалась сохранить все так, как было в момент его жизни, — рассказал внук авиаконструктора создателям фильма «Я придумал вертолет».
Здесь же, в кабинете, хранились старые кинопленки, снятые самим Николаем Камовым на личную камеру. Кинематографисты с разрешения родственников оцифровали их и использовали в своем фильме. Всероссийскую онлайн-премьеру создатели — кинокомпания Юрия Яшникова — решили устроить непосредственно 14 сентября, в день рождения Камова. Отзывы зрителей не заставили себя ждать.
«Все, кто пришел на просмотр, были в восторге», — написали зрители из Светогорской городской библиотеки Ленинградской области.
"Замечательный во всех отношениях фильм! Спасибо всем, кто над ним работал! Очень бы хотелось, чтобы таких фильмов снимали больше. У нас ведь огромное количество таких выдающихся людей, как авиаконструктор Николай Камов, и о них важно помнить! — отметила Александра из Белгорода, также присоединившаяся к онлайн-премьере.
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ.
Оксана ЦЕПИЛОВА, режиссер фильма об авиаконструкторе:
Опередил время.
— Николай Камов во многом опередил свое время как минимум лет на 50. Многие его патенты еще ждут своего часа. Но нам было важно показать его не только как изобретателя и гениального конструктора, но и как человека. А человеком он был очень открытым, гостеприимным, умеющим объяснить сложные вещи самым простым языком. Все это позволило ему снискать любовь и уважение близких, друзей и коллег.
ФАКТ.
Многие разработки Николая Камова легли в основу современных вертолетов, в том числе легендарного Ка-52 «Аллигатор».
КСТАТИ.
Места, связанные с именем гения в Иркутске.
— В честь Николая Камова названа одна из улиц.
— Мемориальная доска установлена на доме по улице Декабрьских Событий, 20. Надпись гласит: «В этом доме родился и жил с 1902 по 1918 год выдающийся авиаконструктор Николай Ильич Камов (1902 — 1973). От авиаторов и граждан Иркутска».
— На улице Ленина установлен памятник авиаконструкторам Михаилу Милю и Николаю Камову. На мемориале надпись: «Учившим летать металл».