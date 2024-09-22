«Чертил вертолет на табуретке»: история Николая Камова, легендарного авиаконструктора из Иркутска

«Смотри, самолет!» — мальчишки и сегодня восхищаются железными птицами в небе. Можно представить, какое впечатление чудо-техника произвела на юного Камова в начале прошлого века, когда такое было в диковинку не только в Иркутске, но во всем мире. Говорят, что он бежал за летающей машиной до самой Ангары, где на льду была организована стоянка. Там попросил пилота показать ему, как все устроено, и узнал, что мотор французский — в России тогда таких не делали. Возможно, именно в тот момент Николай Камов и решил пойти в авиацию.