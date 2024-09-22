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Не менее 19 человек погибли при взрыве на шахте на востоке Ирана

В результате взрыва газа на шахте города Табас восточной иранской провинции Южный Хорасан погибли не менее 19 человек. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщил гендиректор управления кризисных ситуаций региона.

Источник: AP 2023

«Генеральный директор управления кризисных ситуаций провинции Южный Хорасан объявил, что число погибших в результате аварии на шахте Табас составило 19 человек, а число раненых — 17 человек», — приводит иранская газета Donya-e-Eqtesad его слова.

Он также сообщил, что во время взрыва в блоках C и B угольной шахты в Табасе работало 69 рабочих. Гендиректор антикризисного управления провинции также заявил, что взрыв в шахте не был пожаром, и уточнил, что выброс метана в тоннелях стал причиной удушья работающих в шахте людей.

«Из-за концентрации газа в туннелях, вызвавшей взрыв на глубине 250 м в шахте, спасательные работы ведут восемь специализированных бригад по пять человек», — отметил он.

Ранее, 18 сентября, сообщалось, что при утечке сероводорода на шахте в Узбекистане погибли четыре человека, еще 11 пострадали. Подобный инцидент произошел на той же шахте 1 сентября, тогда обошлось без пострадавших.