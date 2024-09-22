Не менее 19 человек погибли при взрыве на шахте на востоке Ирана

Он также сообщил, что во время взрыва в блоках C и B угольной шахты в Табасе работало 69 рабочих. Гендиректор антикризисного управления провинции также заявил, что взрыв в шахте не был пожаром, и уточнил, что выброс метана в тоннелях стал причиной удушья работающих в шахте людей.