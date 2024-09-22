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В Красноярском крае умер третий ребенок после отравления

Третий ребенок семьи, отравившейся из-за продуктов в сельском магазине, скончался, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ГСУ СКР по Красноярскому краю. Его возраст уточняется. Прежде в больнице скончались шестилетняя девочка и тринадцатилетний мальчик.

Источник: РИА "Новости"

21 сентября в медучреждение села Красная Сопка с признаками отравления были госпитализированы мужчина и женщина, а также их четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Состояние родителей и двух детей врачи оценивают как тяжелое. Перед этим на ужин они употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине.

Накануне СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц). Вещество, которым отравились члены семьи, следствием не установлено.