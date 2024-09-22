В Красноярском крае умер третий ребенок после отравления

21 сентября в медучреждение села Красная Сопка с признаками отравления были госпитализированы мужчина и женщина, а также их четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Состояние родителей и двух детей врачи оценивают как тяжелое. Перед этим на ужин они употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине.
Накануне СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекший смерть двух или более лиц). Вещество, которым отравились члены семьи, следствием не установлено.