В Красноярском крае умер третий ребенок после отравления

21 сентября в медучреждение села Красная Сопка с признаками отравления были госпитализированы мужчина и женщина, а также их четверо детей в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет. Состояние родителей и двух детей врачи оценивают как тяжелое. Перед этим на ужин они употребили курицу и пельмени, приобретенные в местном магазине.