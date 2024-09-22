«Ушел ночью и не вернулся»: в Иркутске завершились поиски пропавшего без вести 24-летнего парня из Бурятии

24-летнего парня с карими глазами и темно-русыми волосами объявили без вести пропавшим 13 сентября 2024 года. За несколько дней до этого, 10 сентября молодой человек приехал в областной центр из соседней Бурятии вместе с друзьями. Компания арендовала квартиру в Октябрьском округе, где жили все вместе.
Однако 13 сентября, около 2 часов ночи сибиряк ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Последний раз его видели около 4 часов ночи в районе Верхней набережной.
Молодого человека искали волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда Иркутской области и сотрудники полиции. В описании его внешности указывалось: рост 175−18- сантиметров, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Вечером 21 сентября появилось сообщение, что поиски прекращены.
— Найден, погиб, — говорится в сообщении.
Информацию об этом корреспонденту КП-Иркутск подтвердили в ГУ МВД по Иркутской области. При каких обстоятельствах было обнаружено тело, в ведомстве не раскрыли.
По информации близкой к источнику, жителя Бурятии нашли в реке Ангара.