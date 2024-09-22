«Ушел ночью и не вернулся»: в Иркутске завершились поиски пропавшего без вести 24-летнего парня из Бурятии

24-летнего парня с карими глазами и темно-русыми волосами объявили без вести пропавшим 13 сентября 2024 года. За несколько дней до этого, 10 сентября молодой человек приехал в областной центр из соседней Бурятии вместе с друзьями. Компания арендовала квартиру в Октябрьском округе, где жили все вместе.