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На дороге «Пермь — Усть-Качка» грузовой кран-борт сбил пешехода

Пешеход от полученных в ДТП травм скончался.

Источник: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Пермскому краю

В Пермском крае на 31 км автодороги «Пермь — Усть-Качка» произошло смертельное ДТП с участием пешехода. Грузовой кран-борт на нерегулируемом пешеходном переходе сбил человека.

В краевой Госавтоинспекции «КП-Пермь» сообщили подробности смертельного ДТП. По предварительной информации, около 12:40 водитель автомобиля «Исузу» под управлением мужчины 1977 года рождения допустил наезд на пешехода 1971 года рождения. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался в машине скорой медицинской помощи.

По факту ДТП в отделе МВД России «Пермский» проводят проверку причин и обстоятельств ДТП.