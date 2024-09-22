На дороге «Пермь — Усть-Качка» грузовой кран-борт сбил пешехода

В краевой Госавтоинспекции «КП-Пермь» сообщили подробности смертельного ДТП. По предварительной информации, около 12:40 водитель автомобиля «Исузу» под управлением мужчины 1977 года рождения допустил наезд на пешехода 1971 года рождения. Пешеход переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу слева на право.