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На Урале прокуратура проводит проверку после пожара, где погибли подростки

В деревне Бокситы в сгоревшем доме нашли тела двух подростков.

Источник: пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Прокуратура Североуральска проводит проверку после обнаружения тел подростков 15 и 16 лет на месте пожара в дачном доме в деревне Бокситы Свердловской области.

По предварительным данным от прокуратуры региона, около 3 часов ночи в доме произошел пожар. Рассматривается несколько версий трагедии, в числе которых — короткое замыкание в бане, откуда огонь перекинулся на надворные постройки и дом.

Прокуратура во время надзорных мероприятий проверит, как соблюдались требования закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также специалисты надзорного ведомства держит на контроле расследование уголовного дела, которое возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В момент пожара в доме находились несколько подростков, а также один совершеннолетний молодой человек. Часть компании выбежала из дома, два подростка во время самостоятельной эвакуации были придавлены навесом — оба погибли.

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