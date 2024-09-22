На Урале прокуратура проводит проверку после пожара, где погибли подростки

Прокуратура Североуральска проводит проверку после обнаружения тел подростков 15 и 16 лет на месте пожара в дачном доме в деревне Бокситы Свердловской области.
По предварительным данным от прокуратуры региона, около 3 часов ночи в доме произошел пожар. Рассматривается несколько версий трагедии, в числе которых — короткое замыкание в бане, откуда огонь перекинулся на надворные постройки и дом.
Прокуратура во время надзорных мероприятий проверит, как соблюдались требования закона об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Также специалисты надзорного ведомства держит на контроле расследование уголовного дела, которое возбудили по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».
В момент пожара в доме находились несколько подростков, а также один совершеннолетний молодой человек. Часть компании выбежала из дома, два подростка во время самостоятельной эвакуации были придавлены навесом — оба погибли.