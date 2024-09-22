В Шахтах пожарные потушили траву на площади 300 квадратных метров

В Шахтах пожарные потушили ландшафтный пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 22 сентября на улице Ленинского комсомола 63А.
По предварительной информации ведомства, трава начала полыхать около 03:15 часов утра. Огонь за считанные минуты охватил порядка 300 квадратных метров территории. Очевидцы, увидев столб дыма сразу же вызвали спасателей. Прибывшие на место ЧП пожарные незамедлительно начали тушить огонь. Полностью ликвидировать возгорание удалось к 04:14.
На месте ЧП работали четыре человека и одна спецмашина.