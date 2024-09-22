Российский «Искандер» уничтожил РСЗО HIMARS в Сумской области

20 сентября оборонное ведомство сообщало, что за неделю российские Воздушно-космические силы РФ и средства противовоздушной обороны уничтожили четыре истребителя ВСУ. Среди прочего силы ПВО сбили 12 управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и 42 реактивных снаряда HIMARS производства США. В свою очередь были уничтожены 305 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в числе которых — 153 вне зоны проведения специальной военной операции.