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17-летний студент из Башкирии угнал «Газель» и бросил ее в овраге

В полицию обратился 43-летний житель Учалов. Мужчина рассказал, что оставил открытую «Газель» с ключами возле дома на улице Чкалова. Вечером пострадавший не обнаружил машину на своем месте. Правоохранители быстро установили личность угонщика.

Источник: ГАИ Башкирии

Им оказался 17-летний студент второго курса местного колледжа. Несовершеннолетний увидел открытую «Газель», завел и, спустя 200 метров, съехал в овраг. Юноша бросил машину и вернулся в общежитие. Помимо прочего, выяснилось, что это повторный угон для 17-летнего рецидивиста. Суд по первому преступлению должен был состояться в октябре 2024 года. Теперь на студента завели новое уголовное дело.