17-летний студент из Башкирии угнал «Газель» и бросил ее в овраге

Им оказался 17-летний студент второго курса местного колледжа. Несовершеннолетний увидел открытую «Газель», завел и, спустя 200 метров, съехал в овраг. Юноша бросил машину и вернулся в общежитие. Помимо прочего, выяснилось, что это повторный угон для 17-летнего рецидивиста. Суд по первому преступлению должен был состояться в октябре 2024 года. Теперь на студента завели новое уголовное дело.