Трое детей умерли, за жизнь родителей сражаются медики: что известно об отравлении пельменями в Красноярском крае

Проснувшись утром 22 сентября, все члены семьи чувствовали себя плохо. Около 11 часов утра они обратились в больницу и были госпитализированы. В этот же день умерли двое детей — тринадцатилетний мальчик и младший ребенок — шестилетняя девочка. Вечером 22 сентября оставшихся в живых родителей и двоих детей в тяжелом состоянии доставили санавиацией в больницы Красноярска.