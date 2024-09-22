Трое детей умерли, за жизнь родителей сражаются медики: что известно об отравлении пельменями в Красноярском крае

Отравление пельменями в Красноярском крае: что произошло.
В Красноярском крае трое детей из многодетной семьи умерли после ужина пельменями и курицей, купленными в сельском магазине. За жизнь их родителей и еще одного ребенка борются врачи красноярской больницы.
Рассказываем, что известно о гибели троих детей после ужина пельменями и курицей в Красноярском крае.
Вечером 21 сентября многодетная семья из села Красная Сопка Назаровского района, родители и четверо детей (в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет), решили поужинать пельменями и курицей, купленными в местном магазине.
Жертвы отравления пельменями в Красноярском крае: погибли трое детей
Проснувшись утром 22 сентября, все члены семьи чувствовали себя плохо. Около 11 часов утра они обратились в больницу и были госпитализированы. В этот же день умерли двое детей — тринадцатилетний мальчик и младший ребенок — шестилетняя девочка. Вечером 22 сентября оставшихся в живых родителей и двоих детей в тяжелом состоянии доставили санавиацией в больницы Красноярска.
Утром 22 сентября стало известно, что еще одного ребенка из многодетной семьи не удалось спасти: умерла одиннадцатилетняя девочка.
21 сентября Следственный комитет по Красноярскому краю и Хакасии завел уголовное дело о производстве, хранении, либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц. В этот же день взял на личный контроль расследование этого резонансного дела глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также ход расследование контролирует прокуратура.
Кто виноват в отравлении пельменями в Красноярском крае
Следователи, представители прокуратуры и Роспотребнадзора по Красноярскому краю продолжают работать в селе, выясняя причины трагедии. Был осмотрен дом пострадавшей семьи и взяты на исследование образцы продуктов питания. Продукция из торговой точки изъята и отправлена на экспертизу. Допросить ее владельца сразу не удалось: он был в отъезде. Силовики начнут начнут с ним работать 22 сентября.
Судебно-медицинские экспертизы будут проведены 22 сентября. Они позволят выяснить точные причины гибели детей.
В прокуратуре Красноярского края корреспонденту «КП»-Красноярск сообщили, что ранее семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала. На сегодняшний день, другие жители села не обращались к медикам с симптомами, подобными жалобам пострадавшей семьи.