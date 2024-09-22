Вагоны товарного поезда сошли с рельсов на юге Петербурга

В Петербурге два вагона товарного поезда второй раз за месяц сошли с рельсов на одном и том же участке дороги.
Инцидент произошёл на станции Октябрьской железной дороги «Петербург-Сортировочный-Московский» вечером 21 сентября. Сообщается, что опрокинулись два пустых вагона.
Следственный комитет на транспорте сообщает, что состав перегоняли из одного парка в другой с помощью специального механизма. В какой-то момент вагоны упали. Сейчас специалисты выясняют точные причины аварии.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов. Будут приняты меры реагирования», — сообщили в ведомстве.
На расписание поездов авария никак не повлияла. По предварительной информации пострадавших нет.
Напомним, что это уже второй подобный случай за месяц. На той же станции ранее сошёл вагон товарного поезда с калием.