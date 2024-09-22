Мужчина погиб под колесами «КАМАЗа» на Московском шоссе в поселке Шушары

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «КАМАЗ», при движении по Московскому шоссе, вне зоны пешеходного перехода, сбил мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть под колеса грузовика. При этом со слов водителя большегруза, до столкновения он видел мужчину, стоявшего у края дороги по ходу движения автомобилей.