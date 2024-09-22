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Мужчина погиб под колесами «КАМАЗа» на Московском шоссе в поселке Шушары

Полиция проводит проверку по факту дорожно-транспортного происшествия в Пушкинском районе Петербурга, где под колесами грузовика погиб человек. Авария со смертельным исходом произошла накануне, 21 сентября, около 15:00 у дома 24 по Московскому шоссе в поселке Шушары, сообщили в региональном ГУ МВД.

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что 32-летний водитель, управляя грузовым автомобилем «КАМАЗ», при движении по Московскому шоссе, вне зоны пешеходного перехода, сбил мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть под колеса грузовика. При этом со слов водителя большегруза, до столкновения он видел мужчину, стоявшего у края дороги по ходу движения автомобилей.

В результате ДТП 32-летний пешеход погиб на месте. В настоящий момент все подробности произошедшего выясняются.

Ранее «Ъ-СПб» писал о семерых пострадавших в результате массового ДТП на Свердловской набережной в Петербурге.