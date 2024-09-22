«Ей навсегда останется 18 лет»: Жителя Элисты спустя четверть века осудили за изнасилование и убийство

— Все произошло или у этого бугра, или за ним. Руки держал ей вот так, — мужчина задрал руки за голову у лежащего на земле манекена с женским лицом и крепко их сжал. — Она мне пригрозила, что сейчас начнет кричать и звать полицию (в этот момент зажимает манекену рот — прим. ред.). А потом задушил.