«Ей навсегда останется 18 лет»: Жителя Элисты спустя четверть века осудили за изнасилование и убийство

От ДНК не уйдешь. Именно благодаря возможности современных криминалистов определить генетический материал того, чьи следы остались на теле жертвы или вокруг, удается определить виновника преступления. Даже, если он очень хорошо замел свои следы.
Так получилось и в Калмыкии, где почти четверть века искали убийцу девушки, которой навсегда останется 18 лет. В далеком 1999-м ее изнасиловали, убили и оставили на пустыре.
ПОЗНАКОМИЛСЯ И СРАЗУ ПОВЕЛ НА СВИДАНИЕ.
Жизнь 18-летней девушки из Элисты оборвалась 26 сентября. В то воскресное утро она на свою беду встретила 25-летнего мужчину. Молодой человек смело подошел к прохожей и завел знакомство. Решительность нового знакомого, возможно, заинтересовала девушку, и она согласилась с ним прогуляться.
Во время «свидания» мужчина все дальше отводил юную спутницу от людных улиц. Вот только завел ее подальше от посторонних глаз и ушей не для романтичных слов.
— Не позднее девяти часов утра подсудимый и потерпевшая находились на участке, расположенном между улицей Ленина и 8 микрорайоном города Элисты, — уточнили в Следственном управлении СК по Республике Калмыкия.
На безлюдном пустыре он напал на нее и изнасиловал. Возможно, опасаясь, что жертва обратится в правоохранительные органы, подозреваемый решил избавиться от нее.
— Мужчина повалил ее на землю и задушил. Убедившись, что девушка не подает признаков жизни, он скрылся с места преступления.
Тело несчастной еще какое-то время пролежало там, пока его не нашли люди.
— Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство, сопряженное с изнасилованием». Несмотря на весь комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, получить доказательства, которые бы указывали на подозреваемого, на начальном этапе расследования не представилось возможным.
«ПОПАЛСЯ» НА МОШЕННИЧЕСТВЕ.
Предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. У погибшей, как рассказал источник «КП — Ростов-на-Дону», остались родители и младший брат, которые места себе не находили от мысли, что убийца где-то на свободе. Шли месяцы и годы, а надежда, что он понесет справедливое наказание, становилась все более призрачной — правоохранителям так и не удалось напасть на след душегуба.
— Но работа по его розыску продолжалась. Так, в 2023 году следователями и криминалистами регионального Следкома при работе по раскрытию преступлений прошлых лет материалы уголовного дела были изучены повторно. В рамках предварительного следствия была назначена повторная молекулярно-генетическая судебная экспертиза по вещественным доказательствам в Судебно-экспертном центре СК России.
Продолжили «копать» и сотрудники регионального Управления уголовного розыска МВД.
— Они провели дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Результатом совместной работы стало задержание подозреваемого на территории Московской области.
Уроженцу Калмыкии на тот момент было 49 лет. И он мог бы и дальше оставаться безнаказанным за ужасное преступление, если бы до этого не «попался» на мошенничестве.
— Направляя его в колонию, специалисты взяли у него кровь на анализ и включили генетический профиль осужденного в федеральную базу данных геномной информации. Как раз при очередном возвращении следователей Калмыкии к старому делу и «всплыло» совпадение.
ВСПОМНИЛ, КАК ЭТО БЫЛО.
Уже во время следственного эксперимента подозреваемый «вел» следователей по следу 25-летней давности.
— Все произошло или у этого бугра, или за ним. Руки держал ей вот так, — мужчина задрал руки за голову у лежащего на земле манекена с женским лицом и крепко их сжал. — Она мне пригрозила, что сейчас начнет кричать и звать полицию (в этот момент зажимает манекену рот — прим. ред.). А потом задушил.
— С какой целью вы это сделали? — спросил следователь за кадром.
— Чтобы она не рассказала полиции об изнасиловании. И, когда она уже не двигалась, я встал и ушел домой, — ответил подозреваемый.
После всех следственных действий и судебных экспертиз следователи направили дело в суд.
— Собраны доказательства, подтверждающие причастность мужчины к преступлению, в том числе его признание, заключения судебно-медицинских, генетических, биологических экспертиз, показания экспертов Судебно-экспертного центра СК России и других и другие, — добавили в Следкоме Калмыкии.
Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
— Приговор в законную силу еще не вступил, — добавили в ведомстве.