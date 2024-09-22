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Бастрыкин поручил завести дело после ДТП в Ростовской области

В ДТП попали 22 человека.

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в СК.

«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.

Как ранее информировали ТАСС в МЧС России, в Ростовской области столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, в ДТП попали 22 человека, включая 4 детей. В результате три человека погибли, пятеро пострадали.