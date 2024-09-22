Бастрыкин поручил завести дело после ДТП в Ростовской области

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту смертельного ДТП в Ростовской области. Об этом ТАСС сообщили в СК.
«Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК России по Ростовской области Аслану Хуаде возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — отметили в ведомстве.
Как ранее информировали ТАСС в МЧС России, в Ростовской области столкнулись микроавтобус и легковая автомашина, в ДТП попали 22 человека, включая 4 детей. В результате три человека погибли, пятеро пострадали.