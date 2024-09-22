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В Самарской области в результате пьяного ДТП погиб ребенок

Вчера, 21 сентября, в ДТП на трассе Яблоневый — Каменный лес в Красноярском районе Самарской области погиб ребенок. Следственными органами возбуждено уголовное дело по п. «а», п. «б», п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

Трагический инцидент произошел примерно в 02:00 (MSK+1) в районе поселка Яблоневый. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась, несовершеннолетний пассажир погиб. На место происшествия для координации деятельности органов полиции и территориального следственного отдела выезжал исполняющий обязанности прокурора Красноярского района Алексей Гаврилов.

Предполагается, что за рулем автомобиля находилось лицо, не имеющее права управления транспортным средством и бывшее в состоянии опьянения. После ДТП водитель сбежал с места происшествия.