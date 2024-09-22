В Самарской области в результате пьяного ДТП погиб ребенок

Трагический инцидент произошел примерно в 02:00 (MSK+1) в районе поселка Яблоневый. Водитель автомобиля ВАЗ 2106 не справился с управлением, машина вылетела в кювет и перевернулась, несовершеннолетний пассажир погиб. На место происшествия для координации деятельности органов полиции и территориального следственного отдела выезжал исполняющий обязанности прокурора Красноярского района Алексей Гаврилов.